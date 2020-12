Riccardo Minali promoveert dankzij Intermarché-Wanty Gobert weer naar WorldTour

Riccardo Minali kwam in 2017 op het hoogste niveau binnen bij Astana. De Italiaanse sprinter kon in twee seizoenen in de WorldTour niet echt potten breken.

De zoon van Nicola Minali, meervoudig ritwinnaar in de Tour, Vuelta en Giro, deed nadien ervaring op in het continentale circuit bij Israël Cycling Academy (2019) en Nippo (2020), waar hij geen contract kreeg voor volgend seizoen.

Intermarché-Wanty Gobert is wel geïnteresseerd in de Italiaan en gaf hem een contract tot het einde van 2021. "Ik kan me geen beter kerstcadeau bedenken na een heel moeilijk jaar", zegt Minali.

"Als Italiaan droom ik uiteraard van de Giro en Milaan-Sanremo. Ik kijk ernaar uit om snel in de kleuren van mijn nieuwe werkgever te rijden."