Renée Eykens wil dankzij chocomousse en rijstpap top zijn in Tokio

"De mensen krijgen iets terug"

"We hadden gehoopt op 200 bestellingen, het is ondertussen een veelvoud geworden dankzij de extra publiciteit. Ik doe dit liever dan zomaar om geld vragen want de mensen krijgen er iets voor terug."

In Rio was Renée Eykens nog de revelatie met een heel scherpe tijd (2'00"00) op de 800m, bijna 5 jaar later heeft de atlete het niet gemakkelijk om zich optimaal voor te bereiden op haar doelen.

"Heel veel onzekerheid"

2020 was voor bijna iedereen een moeilijk jaar, ook voor Eykens. "Ik heb van de tijd gebruikt gemaakt om dingen uit te proberen en een bredere basis te leggen om een hogere top te hebben in 2021."

"We zijn ook wetenschappelijker gaan werken en dat geeft me veel meer rust. In 2021 moet niets, maar ik geloof wel dat het kan. De Spelen zijn uiteraard het doel en ik ben mijn lichaam voor topprestaties aan het klaarstomen. Ik weet dat ik het kan, want ik stond er al eens."

Voorlopig is Eykens erbij in Tokio, maar deelname aan de Spelen is nog niet 100% zeker. "Als er naar de ranking wordt gekeken, dan ben ik er zeker bij. Maar liever loop ik de kwalificatietijd, zodat ik ook een woordje kan meespreken als ik naar de Spelen mag."

"Daarom hoop ik hier en daar wat Diamond Leagues of World Indoor Tour-events mee te pikken. Daar vallen veel puten te rapen en wil ik dus starten. Alleen is door de coronacrisis heel veel onzekerheid. Het blijft moeilijk te voorspellen welke wedstrijden kunnen doorgaan."