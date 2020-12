Pro League en BOIC: "Niet gevraagd voor voorkeursbehandeling bij vaccinatie"

Volgens Het Laatste Nieuws heeft het BOIC een aanvraag ingediend om de Belgische olympische atleten sneller te vaccineren tegen corona.

De Pro League zou zijn wagonnetje hebben aangesloten, maar dat ontkent de vereniging van profclubs bij onze redactie.

"We hebben enkel gevraagd of er al duidelijkheid is over de timing voor vaccinatie voor profvoetballers", stelt de Pro League.

"De huidige testprocedure is duur en de clubs willen kunnen inschatten tot wanneer ze dat protocol nog moeten budgetteren."

"De vraag werd ook gesteld met het oog op de voorbereiding voor volgend seizoen."

"Maar we hebben zeker niet gevraagd om een voorkeursbehandeling te krijgen", besluit de Pro League.