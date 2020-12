Olivier Deschacht na "eerste" winning goal: "Ik bleef lopen, maar moest wel stoppen"

Olivier Deschacht (39) nam gisteren tegen Eupen de 2-3 voor zijn rekening in de 84e minuut. Essevee had de 2-0-achterstand dus volledig uitgewist en Deschacht wist met zijn vreugde geen blijf.

"Ik werd bij elke corner stevig vastgehouden, maar ik kon me één keer losrukken. En daar was het winnende doelpunt, voor het eerst in mijn carrière", glimlachte de ervaren verdediger na de match.

"Ik ben altijd even weg als ik een doelpunt maak. Ik wilde iemand vastnemen, maar dat mag niet meer. Dan blijf je lopen op het veld, maar op een bepaald moment moet je dan wel stoppen."

Ook zijn coach Francky Dury moest de vreugde toch een beetje indijken. "De opluchting is ongelofelijk groot. Dit was mijn moeilijkste moment van 2020. Ik wilde iedereen tegelijk knuffelen, maar ik mocht niet. We zijn dit jaar nog nooit zo tevreden geweest."