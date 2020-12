Nog altijd geen 400m-schaatsbaan in België: "Coronacrisis heeft geen positieve invloed"

Net over de Nederlandse grens krijgt de ijsbaan in Geleen de komende jaren een stevige opknapbeurt. De gemeente Sittard-Geleen wil miljoenen uittrekken voor de renovatie van de ijsbaan.

In 2024 moet de vernieuwde accommodatie met een volledig overdekte schaatshal worden geopend. Hoe zit het ondertussen met de Belgische plannen voor een eigen snelschaatsbaan van 400m? In oktober 2019 werd daar voor het eest over gesproken.

KBSF-voorzitter Corné Lepoeter is nog altijd ambitieus. Er zou een schaatsbaan moeten komen in Hasselt. "De coronacrisis heeft natuurlijk geen positieve invloed op zulke zaken", erkent hij. "Toch moeten we vasthouden aan onze eigen plannen."

Vlaams minister van Sport Ben Weyts liet begin dit jaar weten dat de laatste hand werd gelegd aan het financiële plaatje. "Het gaat natuurlijk om een grote investering", zei hij toen. De kosten worden geschat op 20 à 40 miljoen euro.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...