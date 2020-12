Mayer geeft iedereen het nakijken op spectaculaire afdaling in Bormio

Na twee 2e plaatsen heeft de 30-jarige Mayer voor het eerst dit seizoen de hoofdvogel afgeschoten. In totaal boekte de Oostenrijker nu al 10 Wereldbekerzeges in zijn rijkgevulde carrière.



Kriechmayr strandde vandaag op 4 honderdsten van een seconde. Hij is net zoals Mayer een Oostenrijker, maar heeft wel een Belgische moeder.

De Zwitser Urs Kryenbühl, die 6 honderdsten van een seconde trager was dan Mayer, moest genoegen nemen met de 3e plek.



De Noor Aleksander Aamodt Kilde, die in Bormio als zesde eindigde, komt in de algemene Wereldbekerstand op kop met 465 punten. Hij neemt nipt de leiding over van de Fransman Alexis Pinturault (462 punten), die op de afdaling niet in actie kwam.