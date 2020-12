Kijktip: Team Belgym volgde Nina Derwael en co tijdens een bewogen jaar

2020 had voor de Belgische gymnasten een prachtjaar moeten worden met de Olympische Spelen in Tokio als uitschieter, maar corona gooide alle plannen om. Alsof dat nog niet genoeg was, kwam de turnwereld afgelopen zomer ook in een storm terecht na verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Onze reporter Inge Van Meensel zat een jaar in het spoor van de Belgische gymnastiekploeg en registreerde alles in de documentaire "Team Belgym, het jaar 2020".