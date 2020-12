Kevin De Bruyne en co. kunnen opnieuw trainen op de club na korte coronasluiting

Na vier positieve tests op Kerstdag en "meerdere positieve gevallen" eergisteren werd de wedstrijd van Manchester City op het veld van Everton uitgesteld naar 2021. Ook de trainingsfaciliteiten werden voor onbepaalde duur gesloten.

Twee dagen later zijn bij een reeks nieuwe tests geen nieuwe coronagevallen vastgesteld. Daarom is vandaag beslist dat er opnieuw getraind kan worden op de club na een grondige kuisbeurt van het volledige trainingscentrum.

Enkel de "essentiële delen" van het centrum worden opnieuw geopend, de rest blijft gesloten.

Op 3 januari speelt Man.City de topper tegen Chelsea. Het is nog niet zeker dat die wedstrijd kan gespeeld worden want er zitten nog altijd een aantal spelers van City in quarantaine. Om wie het gaat, werd niet bekendgemaakt.