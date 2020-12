Combinatie Tour-Spelen lijkt onmogelijk: "Tokio houdt vast aan 2 weken quarantaine"

Wout van Aert en de andere Tour-renners met olympische ambities zitten met een groot probleem. De plaatselijke organisatie van de Spelen in Tokio verplicht de olympische atleten om 2 weken in quarantaine te gaan na aankomst in Japan. "Het IOC zet druk om die quarantaine in te perken", weet Johan Bellemans (hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité).