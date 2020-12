Broers Borlée en Camille Laus kiezen voor OEH als Vlaamse club

Na jarenlange strubbelingen met de Franstalige federatie hoopt Team Borlée in Vlaanderen een "sereen topsportklimaat" te vinden. De Borlées en Laus moesten zich nog aansluiten bij een Vlaamse club, op het virtueel persmoment werd Olympic Essenbeek Halle al naar voren geschoven. Ze verlaten Racing Club de Bruxelles (RCB).

"OEH is uiteraard erg blij met de komst van deze topatleten, onze club krijgt er in één klap 'zomaar' vier olympiërs bij", zo bevestigt OEH de komst van Team Borlée. Hanne Claes koos voor een terugkeer naar haar oude club DCLA.

"Dankzij Jonathan Sacoor en Tuur Bras, die ook in onze groep trainen, kennen we OEH uiteraard al", aldus Jacques Borlée. "Ook met trainers als Dirk Van Den Bosch en Jean-Marie Bras is de verstandhouding erg goed."

"Bovendien werden we hier de voorbije jaren al een aantal keer prima ontvangen telkens we 'last minute' nood hadden aan een andere trainingslocatie. We komen terecht in een mooie, goed georganiseerde club. Niet te ver van Brussel bovendien. Heel veel positieve aspecten dus."

"We heten Jacques en zijn atleten van harte welkom", zegt Jean-Pierre De Staercke, voorzitter van OEH. "Uiteraard zijn we blij en trots. Met Isaac Kimeli en Jonathan Sacoor hadden we al twee olympische atleten in huis. Nu komen daar nog eens vier kleppers van internationale topklasse bij."

"Het bescheiden OEH wordt zo ineens 'hofleverancier' van de atletiekploeg van Team Belgium. Zeker omdat ook Robin Hendrix en Vanessa Sterckendries nog een reële kans maken op kwalificatie voor Tokio 2021. En wie weet kunnen we nu eens een gooi doen naar de titel in de Interclub."