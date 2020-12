Antwerp: "We moeten begrip tonen als we horen wat Leko kan verdienen"

"Geen haar op ons hoofd dacht eraan afscheid te nemen van Leko"

"Ook nu heeft Ivan in die zes maanden heel mooie dingen verwezenlijkt. De club en Ivan zijn heel ambitieus, dus het klopt dat we af en toe eens bij elkaar kwamen om de puntjes op de i te zetten. Maar er was geen enkel haar op ons hoofd dat eraan dacht om afscheid te nemen van hem."

Speelde enkel het financiële dan een rol? "De reden waarom vraag je beter aan Ivan. Het is niet aan ons om daarover te speculeren. Voor Laszlo Bölöni werd de trainer hier meermaals naar de uitgang geschreven of gepraat. Ik denk dat we met de club een vrij stabiel beleid hebben gevoerd en dat ook hebben bewezen, Laszlo is drie jaar gebleven."

"Ja, we moeten dat ook. In het voetbal is het mogelijk om een contract op te zeggen en Ivan heeft dat op de correcte manier gedaan", klinkt het. "Als we horen wat hij aan de andere kant kan verdienen, moeten we daar wel begrip voor tonen."

"Mogelijke namen nieuwe coach zullen we nog niet bevestigen of ontkennen"

Wie de nieuwe coach zal worden? Die kwestie is nog mistig. "Namen zullen we nog niet noemen. Ook niet bevestigen of ontkennen. We gaan onze tijd nemen om een goede coach te vinden."

"Het is dan ook moeilijk om bepaalde gesprekken te versnellen als je huidige coach nog steeds actief is. Onze concrete zoektocht zijn we gisteren pas kunnen beginnen. Als je met iemand spreekt, is het ook belangrijk dat zij weten dat het effectief kan doorgaan."

Is de zoektocht naar de nieuwe trainer al begonnen? "Ivan heeft ons twee weken geleden ingelicht over zijn mogelijke vertrek, dat het bijna niet meer te weigeren was", zegt Jaecques. "Gisteren kregen we pas de definitieve bevestiging."

We zijn nu niet op zoek naar een Laszlo Bölöni of een Ivan Leko, maar iemand met een eigen persoonlijkheid en zijn eigen accenten.

"Niet leuk halverwege seizoen nieuwe coach te zoeken"

"Wat is het profiel dan? Antwerp is een unieke club met een rijke historie. In de vijf jaar dat Paul Gheysens hier is, zijn we als een komeet de lucht in geschoten. We moeten een persoon én persoonlijkheid vinden die past bij het Antwerp van vandaag."



"Het Antwerp van vandaag staat in de tweede ronde van de Europa League, doet al voor het derde jaar op een rij mee voor de top 6 in de Jupiler Pro League. De ambitie is om dat te blijven doen in de toekomst en nog te verbeteren. We zoeken iemand die daarbij past."

Zal de nieuwe coach de aanvallende speelstijl van Leko moeten doortrekken? "Ivan heeft zijn accenten kunnen leggen en heeft dat goed gedaan. We zijn nu niet op zoek naar een Laszlo Bölöni of een Ivan Leko, maar iemand met een eigen persoonlijkheid en zijn eigen accenten."

"Er zijn heel veel mensen die hier willen werken en het is aan ons om die keuze te maken. Het is niet leuk om dat halverwege het seizoen te doen, maar het is een voordeel dat er stabiliteit en resultaten zijn. Op 10 januari staat er een wedstrijd tegen KVM op de planning, dus heel lang kan het ook niet duren, al wil ik er geen termijn op plakken."