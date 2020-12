Vanaken: "Ik had niet mogen schelden, maar gebeurde uit ongeloof"

Vanaken dreigt 4 speeldagen aan de zijlijn te staan na zijn rode kaart tegen Eupen: 2 speeldagen voor een "brutale fout" en 2 speeldagen voor "misplaatste uitlatingen" aan het adres van de wedstrijdleider.

"En dan hebben we al rekening gehouden met verzachtende omstandigheden", zei Bondsprocureur Ebe Verhaegen. "In 15 vergelijkbare dossiers hebben we een hogere strafmaat gevraagd."

"De ongepaste uitlatingen ten opzichte van de wedstrijdleiding kunnen niet aanvaard worden. Niet omdat het over Hans Vanaken gaat, wel omdat hij een profspeler is. Vanaken is een klassespeler en het zou van klasse getuigen om deze straf te aanvaarden."