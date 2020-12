Stoffel Vandoorne voor de 4e keer verkozen tot "Driver of the Year"

Thierry Neuville en Stoffel Vandoorne verdeelden de voorbije jaren de trofeeën van RACB Driver of the Year onder elkaar. In 2020 trok Vandoorne aan het langste eind met zijn tweede plek in de Formule E.

Vandoorne boekte in Berlijn ook zijn eerste overwinning, een mooie afsluiter van 2020. Vandoorne won de trofee ook al in 2012, 2014 en 2015.

"Het is een hele eer om voor de vierde keer verkozen te worden", zei Vandoorne bij de prijsuitreiking. "Het was een speciaal jaar, maar sportief wel een mooi jaar voor mij. Hopelijk kan ik volgend jaar in normale omstandigheden strijden om de wereldtitel."

Nicolas Baert, die het TCR Benelux-kampioenschap won, werd verkozen tot Rookie of the Year. Team of the Year is WRT dat titels behaalde in de GT World Challenge Europa en ook een podiumplaats in het DTM-kampioenschap.