Nederlandse journalist Öztürk: "Ik dacht: is dit Noa Lang of Neymar?"

Süleyman Öztürk bespreekt wekelijks de Nederlanders in het buitenland bij Voetbal International. Hij heeft Noa Lang dan ook op de voet gevolgd bij Club Brugge.

"Ik zag hem bezig tegen Eupen en na een halfuur dacht ik: is dit Noa Lang of Neymar?", vertelt Öztürk bij vi.nl. "Natuurlijk is dat een beetje een vreemde vergelijking, want Neymar is een van de beste voetballers ter wereld. Maar zijn manier van spelen doet er wel aan denken."

"Lang speelt ook zo flegmatiek. Af en toe een trucje te veel, maar hij heeft dat kennelijk nodig om zich lekker te voelen op het veld."

"Hij had even een mindere periode, maar is nu een van de beste spelers van Club Brugge. Bij Twente en Ajax speelde hij aan de zijkant en dat beperkte hem. Nu heeft hij als nummer 10 meer vrijheid. Hij kan achter de verdediging duiken."

"Je kunt je afvragen of Ajax geen behoefte had aan deze Lang op de 10. Dat is toch een positie waar ze de voorbije periode problemen hadden. Zelf wou hij niet weg, maar als de trainer je niet helemaal vertrouwt, moet je voor jezelf kiezen."

"In Nederland had hij de reputatie een beetje een lastige jongen te zijn. Blijkbaar wordt dat in België beter aanvaard. Ze zien eerst de voetballer en dan pas de persoon. Lang heeft het daar dus geweldig voor elkaar."