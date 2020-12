Julien Vermote zit nog altijd zonder ploeg: "Mark Cavendish helpt waar hij kan"

"Niet verwacht dat het zo lang zou duren"

Julien Vermote (31) maakte naam als betrouwbare meesterknecht bij Quick Step om vervolgens te verhuizen naar Dimension Data en Cofidis. Na een uitzonderlijk coronajaar zijn de plaatsjes bij de wielerploegen enorm gewild en voor Vermote is het nog even afwachten wat de toekomst zal brengen. "Het is al een lange weg geweest en een lange zoektocht", zegt Vermote bij Sporza. "Het is niet leuk als je eind december nog altijd een team zoekt. Maar kijk, dat is nu de situatie en ik moet het ermee doen." "Toen ik vernam dat ik niet bij Cofidis kon blijven, had ik wel snel door dat het lang kon duren. Maar niet dat het zo lang zou duren. We zijn wel met ploegen aan het spreken, al is er nog altijd geen concreet voorstel. Ze zijn wel geïnteresseerd, maar op een voorstel is het wachten. Ik hoop dat er nog iets uit de bus komt." Spreken we dan over Belgische ploegen? "Er is contact geweest met Wanty en met Alpecin-Fenix. Dat zijn ook wel mooie ploegen voor mij. Belgische ploegen zijn zeker niet slecht, het zou een goede omgeving zijn voor mij."

Wie ook lang moest wachten op een contract, is Laurens De Vreese, die bij Alpecin-Fenix aan de slag kan. "Ik bekijk het niet zo persoonlijk, maar uiteindelijk is het wel weer een plekje dat weg is. Maar ik vind het ook mooi voor hem en ik gun het hem." Een rol als wegkapitein bij pakweg Sport-Vlaanderen? "Dat weet ik niet. Ik zou liever bij een andere ploeg rijden, met alle respect voor die heel mooie ploeg. Maar ik ben er niet van overtuigd dat dat de ploeg is waar ik het best tot mijn recht zou komen."

"Mark Cavendish helpt me waar hij kan"

Wie ook al een plekje in het profpeloton wist te veroveren, is Mark Cavendish, de ex-ploegmaat van Vermote bij Quick Step en Dimension Data. "Ik hoor hem nog regelmatig. Hij is ook oprecht bezig met mijn zoektocht naar een team en hij helpt waar hij kan. Het is een grote meneer." Opnieuw naar Quick Step dan? Of is dat een stapje te ver? "Dat verwacht ik ook niet", geeft Vermote toe. "Ik ben heel blij dat hij er onderdak heeft gevonden en dat verdient hij ook. Maar hij moet er niet voor zorgen dat ik er ook weer naartoe kan." "Ik heb altijd goed gezeten bij Quick Step. Maar het is niet evident om zomaar te zeggen dat je er zal terugkeren. Het is een ploeg die me na aan het hart ligt, maar ik geloof dat de ploeg van Patrick vol zit." "Of ik er niet had moeten weggaan? Misschien niet, maar ik wil er geen spijt van hebben. Het was mijn beslissing en dan moet ik er de gevolgen van dragen. Je weet nooit hoe het zal lopen. Ik heb er geen spijt van uiteindelijk, maar het deed me wel pijn om er weg te gaan. Het was mijn thuis. Ik heb er veel uit geleerd." In 2018 greep Vermote net naast de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Als ik die had gewonnen, zou het nu heel anders geweest zijn. Dan zou iedereen zeggen dat ik wél een koers kan winnen. Maar als je op 100 meter van de finish wordt gegrepen, is het niet zo dat je echt slecht bent."

"Jongeren krijgen wel contracten, dat speelt mee"

Is het extra lastig om als meesterknecht een nieuw team te vinden? "Ja, toch wel. Zeker nu in dit coronajaar. Er zijn veel ploegen die loyaal bleven tegenover hun renners, die soms wel moesten inleveren. Maar voor mijn type renner is het nog moeilijker." "Maar ik weet dat ik mijn waarde kan hebben met mijn ervaring in de klassiekers en grote rondes. Ik kan een renner een wedstrijd laten winnen en helpen tot diep in de finale. Als het meezit, kan ik zelf ook winnen." Vermote moet het dan wel steeds meer en meer afleggen tegen de jongeren, die wél al snel contracten kregen. "Dat speelt zeker mee. Het is de nieuwe hype. Maar gaat elke jonge renner scoren? Dat geloof ik ook niet. Evenepoel en Pogacar zijn gewoon uitzonderlijke talenten. Je hebt altijd een balans nodig tussen jeugd en ervaring."

"Blijven trainen, dat ben je aan jezelf verplicht"

Hoe traint iemand die nog geen zicht heeft op zijn toekomst? "Net hetzelfde als vorig jaar. Even veel en even hard. Ik heb ook een stage in Spanje achter de rug. Het is belangrijk om me te blijven focussen en soigneren. Als je dat niet doet en je krijgt een contract, heb je een conditionele achterstand. Je bent het aan jezelf verplicht." "Als de dag dan komt dat er een contract komt, ben je tevreden dat je bent blijven trainen. En ik fiets ook heel graag. Ik probeer gewoon vooruit te denken en niet te veel te focussen op het contract. Ik geloof dat er wel eentje zal komen." Is er een deadline die Vermote zichzelf oplegt? "Eigenlijk niet. Als je dat doet en je haalt het niet, ben je ontgoocheld. Je hebt het ook niet 100% zelf in handen. Ik werk voort zoals ik vroeger deed, meer kan je niet doen. Maar het mag toch gaan komen. Op een bepaald moment zal je toch die rust nodig hebben in je hoofd." Dat ploegen nog geen voorstel hebben gedaan en blijven wachten, klinkt als een financiele onderhandeling. De prijs moet omlaag? "Sowieso", zegt Vermote. "We weten in welke situatie we zitten en ik weet dat ik misschien niet zal verdienen wat ik waard ben."

