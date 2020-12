Diego Costa laat zijn contract bij Atletico "om persoonlijke redenen" ontbinden

Sinds hij in 2018 van Chelsea terugkeerde naar de club van zijn hart moet Diego Costa vaker dan hem lief is genoegen nemen met een rol in de schaduw bij Atletico. Dit seizoen sukkelde hij dan ook nog eens van de ene blessure in de andere.

Het contract van de 32-jarige Braziliaanse Spanjaard liep nog tot het einde van het seizoen, maar Costa kon Atletico overtuigen om dat nu al op te zeggen. De club laat weten dat het "om persoonlijke redenen" is, zonder hierover uit te weiden.

"We hebben de voorbije jaren samen veel meegemaakt", zegt coach Diego Simeone. "We hebben elkaar veel gegeven. We hebben ook over zijn persoonlijke problemen gesproken en wilden hem daarbij helpen. Hij vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Waar hij ook belandt, zal hij het goed doen, want hij is een vechter."

Mogelijk zien we Costa na de winterstop al bij een andere club opduiken. Onder meer Tottenham en Everton zouden al interesse getoond hebben.