Club Brugge heeft Bas Dost definitief te pakken: "Een garantie op doelpunten"

Het zat er al even aan te komen, maar nu heeft Club Brugge zijn gedroomde goalgetter eindelijk officieel beet. Bas Dost komt over van het Duitse Eintracht Frankfurt, waar hij dit seizoen in 12 wedstrijden 4 keer wist te scoren.

Dost is een 31-jarige spits die in zijn carrière al goed was voor 233 doelpunten en 52 assists in 450 wedstrijden. De Nederlander scoorde overal waar hij aan de slag was en staat volgens Club Brugge dan ook "garant voor doelpunten".

Voor Frankfurt maakte Dost het mooie weer bij ondermeer Heerenveen, Sporting Lissabon en VFL Wolfsburg, waar hij nog samenspeelde met Kevin De Bruyne. De spits kwam ook al 18 keer uit voor het Nederlandse nationale elftal.