"Hopelijk wekt Cavendish geen medelijden op, Philipsen is gemiste kans"

Deceuninck-Quick Step sleutelde in het tussenseizoen amper aan zijn kern. "Het was wellicht een goed idee geweest om Jasper Philipsen aan te werven in de rol van kasseiman", zegt onze wielercommentator Michel Wuyts, die het Belgische team onder de loep neemt.

Nieuwkomers bij Deceuninck-Quick Step Mark Cavendish (GBr) van Bahrain-McLaren Josef Cerny van CCC

Over Cavendish: "Hij behoort al 3 jaar niet meer tot sprintwereldtop"

Behalve Bob Jungels liet Patrick Lefevere niemand vertrekken uit zijn rijkgevulde stal. Met Mark Cavendish (35) haalde hij wel een verloren zoon terug in huis.



"Dat Lefevere hem weer in het team nam, getuigt van mensenliefde. Maar om meteen te zeggen dat we de oude Cavendish zullen terugzien, neen. Dat geloof ik niet", zegt Michel Wuyts.

"Het is niet enkel het afgelopen seizoen dat Cavendish van het front verdween. Dat deed hij al sinds zijn zware val in de Tour (het incident met Sagan in 2017). Nadien heb ik Cavendish nooit meer top gezien." Wanneer is het seizoen geslaagd voor iemand als Cavendish? "Ik verwacht dat als hij ergens start, het altijd met een verwachtingspatroon voor zichzelf zal zijn. Aangezien hij altijd een geboren winnaar is geweest, zal hij hopen om af en toe eens mee te doen voor winst." "Maar tussen dat hopen en het effectief doen, zit nog een groot verschil. Ik mag alleen maar hopen voor hem dat het eens lukt. Zelfs één keer zou al heel mooi zijn. Laten we niet vergeten dat hij al een jaar of drie niet tot de wereldsprinttop behoort."

De grote waarde van Cavendish is het commerciële luik. Hij heeft nog steeds een naam die doet opkijken. Michel Wuyts

"Cavendish kan zich misschien optrekken aan zijn rivaal van weleer, André Greipel. Niet de Greipel van de jongste 2 jaar, maar de Greipel van 34 à 35 jaar. Die deed toen wel nog mee voor ritzeges in de grote rittenkoersen." Maar de grote waarde van Cavendish ligt volgens Wuyts bij het financiële plaatje. De Brit nam zijn eigen sponsors mee en trekt enorm de aandacht. Een win-winsituatie voor Lefevere. "De grote waarde is dat commerciële luik. Hij heeft nog steeds een naam die doet opkijken." "Alleen is het straks kwestie dat die naam in het Deceuninck-Quick Step-tenue geen medelijden zal opwekken. Want dan loopt het fout. Wat hij nu doet is essentieel. Hoe bereidt hij zich voor, hoe bouwt hij dat de komende weken nog uit?"

Mark Cavendish in het tenue van Deceuninck-Quick Step.

"Was goed idee geweest om Philipsen aan te werven"

Naast Mark Cavendish trok Deceuninck-Quick Step ook Josef Cerny aan. De 27-jarige Tsjech soleerde in de voorbije Giro nog naar ritwinst en presteert uitstekend tegen de klok. Tempobeul Cerny is bovendien niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken voor een kopman. Een gedroomd werkpaard voor Remco Evenepoel? Ploegeigenaar Zdenek Bakala zal het graag zien gebeuren, een Tsjechisch-Belgische samenwerking. Michel Wuyts ziet wel nog een gemiste kans in de inkomende transfers. "Ik vraag me af of ze bij het team overwogen hebben om voor Jasper Philipsen te gaan."

"Ik zie dat er op termijn een opening zal komen in dat voorjaar. Evenepoel is bij uitstek geen kasseienspecialist. Diegenen die dat nu doen, hebben al wat leeftijd. Stybar is al 35, de anderen groeien stilaan naar de leeftijd van 30. Het kan nog altijd hoor, maar er zijn intussen al andere renners opgestaan." "Het was wellicht een goed idee om Philipsen aan te werven en hem in die functie op te leiden. Want hij is meer dan een sprinter." "Nu komt Philipsen terecht bij Alpecin-Fenix. Daar hebben ze ongetwijfeld een plan met hem, maar het zal een tijd duren vooraleer dat team dezelfde ambities mag koesteren als Deceuninck-Quick Step."

Philipsen won vorig jaar een rit in de Vuelta.

Mauri Vansevenant: "Vorig seizoen herhalen"

Uitkijken is het ook naar de ontwikkeling van Mauri Vansevenant. De 21-jarige klimgeit liet vorig seizoen al heel wat moois zien met een knalprestatie in de Waalse Pijl, waar hij in het slot zijn kansen op de zege verspeelde door een val. "Ik verwacht van Mauri Vansevenant dat hij dit seizoen zal herhalen wat hij al heeft gedaan. Een finale zoals die in de Waalse Pijl opnieuw rijden. En bij uitbreiding dat een paar keer doen. Dat zou al een geweldige stap zijn." "Om dan heel voorzichtig in een rittenkoers van een week ook al eens zijn stempel te drukken in het klassement. Daarom niet meteen top 3, maar laten we zeggen een top 10. Dat zou al mooi zijn." "Hij is in elk geval een zeer ambitieus iemand", weet Wuyts. "Ik hoorde hem na de Waalse Pijl zeggen dat hij zou winnen, mocht hij niet zijn gevallen. Laat me toe om daar mijn twijfels over te hebben. Maar anderzijds vind ik het ook guitig, prettig en goed dat iemand die ambities over zichzelf uitspreekt." "Het is iemand om naar uit te kijken en hoop voor te koesteren. Dat is een feit. Maar nogmaals: niet iedereen heet Evenepoel."

VIDEO: Koploper Vansevenant komt ten val in finale Waalse Pijl

Remco Evenepoel: "Scoren op WK voor eigen volk"

Remco Evenepoel zal dit jaar zonder ongelukken wel debuteren in een grote ronde. Bij de collega's van VTM zei Evenepoel dat hij eerst de Giro of Vuelta wou rijden vooraleer hij zou starten in de Tour. Een verstandige keuze? "Ja, omdat de Tour de Spelen in de weg zit", klinkt het. "En er wordt van hem ook verwacht dat hij zal scoren op het WK voor eigen volk. In de tijdrit zal het toch zo gulzige Vlaamse, en bij uitbreiding Belgische, volk verwachten dat hij niet meer of niet minder doet dan wereldkampioen worden." "Een dito verwachtingspatroon voor de wegrit met aankomst in Leuven. Dat wordt een stevige karwei. Om die te klaren, is het wellicht aangewezen om in de Giro te starten." In de tijdrit zal Evenepoel moeten afrekenen met wervelwind en wereldkampioen Filippo Ganna. "Klopt, en dat in de wetenschap dat die Ganna alleen nog maar beter wordt. Hij heeft een fantastisch lichaam en een fantastische fighting spirit." "Ik lees straffe verhalen over de manier waarop Ganna traint. Ook in de winterperiode in het hooggebergte. Dat is spartaans. Misschien heeft Evenepoel wel het ongeluk dat hij nu op een man van zo'n kaliber botst." "Anderzijds is Evenepoel ook op moeder aarde gezet zonder rekening te houden met al te veel limieten. Ik acht de kans groot dat hij heel dichtbij komt, en dan kan je er ook over geraken."

Kan Evenepoel scoren op het WK of de Spelen?

"Angst na zijn val in Lombardije kan er volledig uit"

Zal de valpartij in Lombardije nog blijven hangen in het hoofd? Heeft Evenepoel nog voldoende vertrouwen in zijn stuurmanscapaciteiten? "Het lijkt me in elk geval een goed idee om eraan te werken. Dat kan je met een aangepaste therapie bij een psycholoog", weet Wuyts. "Ik las ook dat Wout van Aert dat heeft gedaan bij zijn psycholoog Rudy Heylen. Van Aert zei met absolute zekerheid dat hij er veel aan heeft gehad. Dus waarom zou Evenepoel dat niet doen? Als je zelfzekerheid kan inbouwen en vooruitgang kan boeken, is het wel op dat vlak." "Maar je kan dat ook op trainingskamp doen. Op stage. Pik de beste daler eruit, laat hem als een bolide de berg afdalen en zeg tegen Evenepoel om hem zo goed mogelijk na te bootsen. Die angst kan er volledig uit bij een zelfzeker type als Evenepoel", is Wuyts ervan overtuigd. Wuyts ziet wel een ander obstakel. "Het is voornamelijk de zitzone die gebroken was. Ik hoop dat hem dat geen parten zal spelen. Ik zou, als ik raadgever mocht spelen bij Deceuninck-Quick Step, zeggen dat hij de eerste twee maanden niet voor resultaten moet gaan. Eerst zien dat hij zonder problemen door de eerste wedstrijden komt."

Evenepoel dook naar beneden in de Ronde van Lombardije.

Julian Alaphilippe: "Wie de Ronde wil winnen, moet voorbij hem"

Veel schijnwerpers zullen natuurlijk ook gericht staan op wereldkampioen Julian Alaphilippe. Over de "vloek van de regenboogtrui" wil Wuyts niets weten. "Ik denk dat dat in grote mate quatsch is. Als wereldkampioenen minder presteren, heeft dat vaak te maken met saturatie." "Of met een natuurlijke reflex van "wat minder mag ook, het zal wel lukken, ik heb de trui". Dat heeft nogal wat mensen parten gespeeld in het verleden, maar ik denk niet dat Alaphilippe zo is." Zonder het incident met de motorrijder had Alaphilippe zelfs de Ronde van Vlaanderen al kunnen winnen als wereldkampioen. Komend seizoen dan maar? "Ja, daar ben ik formeel in. Ik ben er vrijwel zeker van dat hij teert op revanchegevoelens." "Hoe hij de Koppenberg en de kasseien op de Oude Kwaremont verteerde, dat verbaasde me. Ik dacht niet dat hem dat zou lukken. Maar het ging met de vingers in de neus. En het was hijzelf die de beslissing afdwong." "Als debutant is het normaal de wedstrijd te ondergaan en zien dat je mee bent. Dat was bij hem niet het geval. Hij plaatste tot twee keer toe een aanval, en die tweede was beslissend. Wie de Ronde van Vlaanderen van 2021 wil winnen, zal voorbij Alaphilippe moeten."

Bekijk een samenvatting van de Ronde 2020, een zenuwslopende thriller

Fabio Jakobsen: "Hij heeft al een enorme weg afgelegd"

2021 wordt voor Deceuninck-Quick Step ook het jaar waarin het Fabio Jakobsen zo goed mogelijk zal ondersteunen om weer renner te worden. "Zijn eerste doel zal zijn om weer normaal te kunnen functioneren. Hij heeft al een enorme weg afgelegd. Van quasi weg van moeder aarde tot in staat weer interviews te geven. Sterker zelfs: hij was bij machte om zichzelf te laten fotograferen." "Maar we zijn er nog niet, er volgen nog heel wat ingrepen. De kaakbeenderen moeten worden hersteld, er moeten weer implantaten komen van tanden. Dat zal tijd vergen en dan is het de vraag in hoeverre hij zijn ademhaling weer zal kunnen laten renderen." "Het strottenhoofd is geraakt. Hoe zit het dan met de luchtpijp? Zal alles 100% functioneren? Die 100% heb je voor topsport nu eenmaal nodig. Ik denk dat dat al een werk is dat ontzettend veel doorzettingsvermogen zal vergen." "Het zal een doel zijn om, zeker in de eerste helft van het seizoen, normaal te kunnen functioneren. Maar een topatleet heeft ook de gave dat hij een topatleet is in het herstellen. Ik denk dat het pas voor de 2e seizoenshelft zal zijn om met enige voorzichtigheid sportieve doelen te gaan stellen."

Fabio Jakobsen kijkt uit naar 2021.