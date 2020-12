"Als je alles optelt, is het een rotjaar geweest voor Nina Derwael"

"Derwael is 1 jaar ouder en dat is 10 jaar in het turnen"

2020 moest het jaar worden van Nina Derwael. Haast ongenaakbaar aan de brug met ongelijke leggers was ze een van de grote kandidaten op olympisch goud. Maar het werd een jaar zonder competitie. Nu lijken de kaarten minder goed te liggen voor Derwael. "Door het coronajaar weet ze momenteel niet waar ze staat, dat geldt voor haar concurrentes natuurlijk ook", vertelt Steffy Merlevede in De Tribune. "Nina is bovendien een jaar ouder geworden. Haar lichaam is dus een jaar ouder geworden. In het turnen staat 1 jaar eigenlijk gelijk aan 10 jaar." "Ze is nu 20 en dat is niet zo jong meer. De jongste deelnemers aan internationale toernooien zijn 16. " "Wat me ook verontrust, is dat Derwael dit jaar enkele blessures heeft gehad door overbelasting. Ze heeft last gehad van haar knie en dat is nog niet helemaal opgelost."

"Concurrentes hebben meer tijd om oefening moeilijker te maken"

Derwael kampte ook met het coronavirus. "Ze is 3 keer in quarantaine moeten gaan sinds oktober. Dat betekent dat ze telkens weer opnieuw moest opbouwen, want tijdens die quarantaines kon ze niet gaan trainen. Laat ons hopen dat ze aan die coronabesmetting niet te veel overhoudt." Merlevede ziet nog een nadeel voor Derwael. "Doordat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld, hebben de concurrentes een jaar extra de tijd om hun oefening moeilijker te maken." "Bovendien zal er op de Spelen in 2021 een nieuwe jonge lichting meedoen, met nieuwe talenten die geboren zijn in 2005. Die mochten dit jaar niet meedoen, maar volgend jaar is dat dus wel het geval." "Dat zijn nieuwe talenten waarover we niets weten. Daar kan een nieuwe Simone Biles bij zitten, we weten het niet."

Derwael zag ook trainingsmaatje Axelle Klinckaert wegtrekken uit België. "Ze is in de nasleep van de verhalen over grensoverschrijdend gedrag vertrokken naar Nederland. Klinckaert was in Gent de enige leeftijdsgenote met wie Derwael trainde." "Nu zit Derwael in Gent met allemaal jongere meisjes. Ik kan me inbeelden dat dat ook niet zo fijn is voor haar. Ze heeft het er enkele weken geleden over gehad tijdens een persconferentie." "Dan is er ook nog de onderzoekscommissie die de klachten van ex-turners over mentaal misbruik door coaches (onder meer die van Derwael) onderzoekt. Dat zal ook wel invloed hebben gehad." "Als je het allemaal optelt, is 2020 echt een rotjaar geweest voor Nina Derwael."

"Derwael is mentaal sterker, maar goud wordt moeilijker"

Wordt het voor Derwael volgend jaar veel moeilijker om zich tot olympisch kampioene te kronen dan dat dat dit jaar het geval zou zijn geweest? "Dat denk ik wel. Ze stond op de top van haar kunnen. Momenteel heeft ze heel veel onzekerheden." "In het begin van dit jaar heeft Derwael het mentaal wel even heel moeilijk gehad. Ze was Sportvrouw van het Jaar en iedereen vond het evident dat ze olympisch goud zou winnen. In die zin was het positief dat de Spelen uitgesteld werden." "Derwael zegt zelf ook dat ze mentaal sterker is geworden. Ze is flexibeler geworden en kan beter omgaan met veranderingen."