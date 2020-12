Verheyen: "Komst van Dost is geen goed nieuws voor De Ketelaere"

David Okereke, Michael Krmencik, Youssouph Badji en Emmanuel Dennis. Club Brugge heeft al verschillende pogingen ondernomen om een succesvolle opvolger te vinden voor diepe spits Wesley Moraes. Kan Bas Dost wel de nieuwe aanvalsleider van Club worden?

"Het is een goede aankoop", zegt analist Jan Boskamp in Extra Time. "Als Dost de toevoer krijgt, knalt hij zeker enkele doelpunten binnen. Hij is ontzettend sterk in het strafschopgebied en heeft duelkracht."

Maar Boskamp denkt dat coach Philippe Clement zal moeten sleutelen aan zijn systeem. "Diatta en Lang knijpen graag naar binnen, terwijl Dost voorzetten nodig heeft. Als Dost zich moet laten uitzakken, heeft hij een probleem. Hij moet in het strafschopgebied blijven. Op de counter spelen met Dost gaat niet."