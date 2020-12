Shirt van Lierse-verdediger brengt het meeste op in kerstactie 1B

Tijdens het kerstvoetbal afgelopen weekend droegen alle voetballers in 1A een speciaal shirt, met daarop het logo van Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League.

In 1B gebeurde een gelijkaardige actie, maar droegen de spelers het speciale shirt een week eerder al. De veiling begon dan ook wat vroeger dan voor de 1A-shirts en eindigde gisterenavond om 21.00 uur.

Lierse K. en Union brachten van de 8 teams in 1B met 5.328 euro het grootste bedrag binnen. Daarna volgen Club NXT (5.260 euro), RWDM (5.260 euro), Deinze (3.759 euro), Seraing (3.286 euro), Westerlo (2.869 euro) en Lommel (2.224 euro).

In totaal leverde de online verkoop van 1B-shirts zo 32.709 euro op. Voor het shirt van Yentl Van Genechten, een twintigjarige rechtsachter van Lierse, had een supporter liefst 1.250 euro veil.

Het shirt van Van Genechten is voorlopig het duurste item van de hele veiling met een ruime voorsprong op Simon Mignolet (Club Brugge/780 euro). De tweede plek in het 1B-klassement is voor Senne Lammens, de doelman van Club NXT (739 euro).

De veiling van specials en 1A-shirts gaat nog door tot 30 december (21u00). Vorig jaar leverde de 12e kerstactie een recordbedrag van 140.000 euro op. Met nog een tweetal dagen voor de boeg is de Pro League goed op weg om daarboven te gaan. De kaap van 130.000 euro is intussen al gerond.

De fans van Club Brugge (13.400 euro), Antwerp (10.400 euro) en KV Mechelen (9.600 euro) dragen voorlopig het meest hun steentje bij.