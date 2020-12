Raakt Standard uit slop? "Nieuwe coach moet goedkoop zijn én geen geld voor versterking"

En dan heb je nog de problemen van de aanvallers die geen meerwaarde zijn. Veel te veel individuele fouten ook en dat allemaal bovenop de blessure van Zinho Vanheusden, de enige leider. De kwaliteit van het begin van het seizoen is ver weg. De doelman is de enige op niveau, dat zegt genoeg.

"Je wint en je verliest samen", zei CEO Alexandre Grosjean, die het ontslag van Montanier aankondigde. Maar ook: "Het is niet allemaal de schuld van de coach." Dat klopt ook, want de ervaren mannen - of zij die het moeten doen, zoals de Amallah's, Lestiennes en Carcela's - presteren ver onder hun niveau.

Er zat de voorbije weken geen lijn in het spel van Standard, geen structuur. Ook in de selectiepolitiek van Montanier zat geen lijn. Spelers bleven al weken onder hun niveau en straalden geen enthousiamse uit. En laat dat laatste net het DNA van Standard zijn.

Leye en Vercauteren genoemd als kandidaat-trainers

De opvolger van Montanier zal geen dure vogel kunnen zijn, gezien de precaire financiële situatie van de club. Bovendien moet de loonmassa afgebouwd worden, dus de kern zal ook niet sterker worden.

Maar er zijn altijd trainers die het willen doen. Mbaye Leye, de assistent van vorig seizoen, wordt genoemd. Ook de naam van Frank Vercauteren valt. Maar als Anderlecht-man ligt dat misschien gevoelig.

Het moet in ieder geval iemand zijn die de organisatie en de grinta kan terugbrengen, er weer een ploeg van kan maken want nu is iedereen voor zichzelf aan het spelen. Er zijn geen automatismen. Het zou een ander type dan Montanier moeten worden, die een profiel had van opleider en gentleman, maar ook defensieve coach. Ook al was die volledig gescreend door Michel Preud'homme, nochtans zijn opvolger.

Tom Boudeweel