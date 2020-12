Michel Wuyts na het moddergevecht: "Doe maar wat afwisseling: voor mij mag het"

"Van der Poel kon zijn grootste troeven niet kwijt en zag misschien een spookbeeld opduiken"

En hij zag misschien ook een spookbeeld opduiken, want op het WK van 2018 in Valkenburg kreeg hij in gelijkaardige omstandigheden ook al een pakje slaag van Wout van Aert.

Je kreeg een monotoon uur waarbij je je vermogen moest bovenhalen. Hij vindt dat geen uitdaging. Bij het interview voor de start gaf hij al min of meer aan dat hij verloren was, dat het niet zijn speeltuin was.

Er zijn crossen geweest die over het randje waren, maar dat was volgens mij gisteren niet het geval.

Ik vrees dat de discussie van gisteren gewoon een beetje opgeklopt is. Ik heb al ergere zaken gezien, zoals het BK in Hamme-Zogge van 2007, waar voor de helft gelopen moest worden.

"Doe maar wat afwisseling: voor mij mag het"

Men heeft lang gewacht met de beslissing om te crossen of niet, maar men heeft het parcours zo watervrij mogelijk proberen te krijgen. Zo was er zelfs geen aankomstboog.

De start van Van der Poel was wel zeer scherp, maar het kopje ging nadien nog wat schever hangen. Dan weet je ook hoe laat het is.

"Als het niet bepalend is voor de teneur van het seizoen, dan mag het"

Je moet ook kijken naar de historische context. Vroeger was een cross zoals in Dendermonde in overvloed aanwezig tijdens een seizoen. In de jaren '60 tot '80 werd er veel minder aandacht besteed aan de opbouw van een omloop.

Je had een weide, men sloeg daar palen in en alles werd afgebakend met een koord. Kijk naar al die Belgische titels van Roland Liboton: soms vraag je je af hoe daar gecrost kon worden. Officials moesten vaak het rugnummer van de winnaar schoonvegen om te weten wie gewonnen had.

Onder impuls van Eric De Vlaeminck schakelde men daarna over naar snellere omlopen, die voor wendbare types waren, met onnatuurlijke obstakels zoals balken. Dat is de cross ten goede gekomen. In de tijd van Sven Nys en Bart Wellens is de cross gegroeid en daar teert men nog altijd op.

Maar gisteren hebben de kijkers, gestuurd door boodschappen als zou het apocalyptisch worden, genoten van mensen die aan het afzien waren. Als het niet bepalend is voor de teneur van het seizoen, dan mag het wel.

Commentator Paul Herygers en ik zaten ons niet te verkneukelen, maar op weg naar Dendermonde vroegen we ons toch ook af: hoe zullen de renners omgaan met deze omstandigheden? Dat is een normale reflex. Maar zeg nu zelf: apocalyptisch is toch nog iets anders.