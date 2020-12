Het rapport van de linkerkolom in 1A: "Drummen voor POI: minder plaats, meer kandidaten"

Met Eupen-Zulte Waregem en STVV-Beerschot worden deze week nog twee inhaalwedstrijden ingeblikt, maar de grote lijnen van het eerste seizoensgedeelte liggen vast. Met commentator Tom Boudeweel schatten we het gevoel bij de eersteklassers in. In dit eerste deel komen de kandidaten voor Play-off I aan bod.

1) Is Club Brugge onaantastbaar?

Club Brugge zit na 19 speeldagen op zijn verwachte troon. Racing Genk heeft een wedstrijd minder gespeeld en volgt op 4 eenheden van de kampioen. "Of het moeilijk wordt om Club van die troon te stoten? Daar gaat iedereen toch vanuit", schetst Tom Boudeweel. "Club heeft dit seizoen ook al een paar keer ontgoocheld, maar ga eens na hoeveel matchen ze al gespeeld hebben sinds die bekerfinale op 1 augustus. Dat mag je toch niet onderschatten." "Die Europese campagne was ook veel gebalder dan normaal en dat is fysiek en mentaal zeer zwaar. En Club mist misschien nog meer dan andere clubs zijn publiek." Met de komst van Bas Dost heeft Club zich al geroerd op de transfermarkt. "Hij lijkt de missing link, zeker in wedstrijden waarbij de tegenstander zich ingraaft." "Met hem kan Club de oplossing gevonden hebben om zulke ploegen te ontmantelen. Het heeft ook snel gehandeld, maar het pad was al geplaveid in de zomer, want toen was de interesse er al."

2) Wie wordt de grootste concurrent van de huidige koploper?

Club Brugge heeft de koppositie in handen. Wie lijkt - momenteel - de grootste uitdager van blauw-zwart te worden? Tom Boudeweel: "Op basis van het goeie voetbal schuif ik Racing Genk naar voren." "Charleroi zal altijd een dipje hebben en het is nu al een stunt dat ze nog altijd op die 3e plaats staan, toch veelal met een soort afbraakvoetbal dat niet echt fijn is voor de neutrale voetballiefhebber." "Anderlecht staat mooi 4e ondanks het moeizame parcours dat ze al afgelegd hebben." "Maar Club echt het vuur aan de schenen leggen, dat denk ik niet. Daarvoor presteert RSCA te wisselvallig en telt het te veel minpuntjes waar de anderen van kunnen profiteren."

3) Wat mogen we nog verwachten van Antwerp?

Antwerp opende met bekerwinst en was ook in de competitie sterk op dreef, maar na een mindere periode staat het "slechts" 5e. Het lijkt bovendien afscheid te moeten nemen van coach Ivan Leko, die flirt met China. "Zijn vertrek zal toch pijn doen", ziet onze commentator. "Leko heeft de ploeg een andere gedaante gegeven na het afscheid van Laszlo Bölöni." "Het is altijd afwachten wie de vervanger wordt en hoe snel hij zijn ideeën kan overbrengen. Er volgt toch weer een periode van onzekerheid en dan moet je je snel aanpassen aan die coach en zijn manier van spelen." "Het is niet zo dat je nu een voorbereiding hebt van 6 weken. Het moet er meteen "op" zijn. Er staan heel veel ploegen klaar om hun plaats in te nemen. Eén misstap of twee uitschuivers kunnen dodelijk zijn." "De opvolger van Leko moet vooral iemand zijn die staat voor hetzelfde voetbal. Antwerp mag niet de fout van AA Gent maken: een kern die voor voetbal staat en dan afkomen met iemand met andere ideeën, zoals dat bij Bölöni was." "Hij moet passen bij het materiaal dat nu voor handen is en niet omgekeerd. En Antwerp heeft gewoon een goeie kern."

4) Geraakt Standard nog weg uit de middenmoot?

Bij Antwerp hangt een trainerswissel in de lucht, bij Standard is de knoop al doorgehakt. Philippe Montanier moet plaats maken. "De kern van Standard is gewoon niet goed genoeg en ze zitten in een negatieve spiraal. Ze hebben bovendien geld nodig. Ik vrees dat het een jaartje in de middenmoot zal worden."

5) Snuffelt AA Gent nog aan de top 4?

Een nieuwe trainer inpassen, daar weten ze in Gent alles van. Tom Boudeweel: "Maar schrijf hen niet af. Ze staan nu 9e op 7 punten van nummer 4 Anderlecht." "Gent mag dan wel zelf niet morsen met punten zoals het zaterdag tegen Kortrijk heeft gedaan. Op termijn kunnen dat 3 dure punten worden." "Het kan zich niet veel misstappen meer veroorloven. Het moet na de winterbreak meteen klaar zijn, maar Hein Vanhaezebrouck heeft het tij meteen kunnen keren en er hangt weer een positieve vibe. Ik verwacht wel dat ze in de buurt van de top 4 geraken."

6) Zijn OH Leuven en Beerschot blijvers in de top van het klassement?