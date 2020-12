Fabio Aru keert met een 4e plaats in Italiaanse cross terug in competitie

Aru, die tot zijn 22e crosser was voor hij in augustus 2012 prof op de weg werd bij Astana, finishte in Ancona op meer dan twee minuten van Italiaans kampioen Gioele Bertolini.

De ex-winnaar van de Vuelta (2015) genoot naar eigen zeggen met volle teugen, maar zag toch af. "Het was heel erg lastig, maar terugkeren naar deze sport is altijd leuk."

Voor Aru was het zijn eerste officiële wedstrijd in vier maanden en meteen ook zijn laatste uitje in de kleuren van Team UAE Emirates. Volgend seizoen komt hij uit voor Team Qhubeka Assos, de opvolger van NTT, het team van Victor Campenaerts.