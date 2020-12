Dieter Vanthourenhout zwaait af in Bredene: "Ik ga geen traan wegpinken"

Het is geen toeval dat Dieter Vanthourenhout net in Bredene een punt achter zijn veldritcarrière zet. In 2009 en 2015 mocht hij er twee keer juichen. "Ik was meestal goed in Bredene", vertelt hij. "Geprangd tussen een aantal klassementscrossen deden de absolute toppers het er al eens rustiger aan."

"Ik herinner me mijn eerste zege in 2009 nog goed. Ik kreeg toen een vrijgeleide van ploegmaat Niels Albert om voor de zege te gaan. In 2015 reed ik 40 minuten alleen voorop en stond ook mijn broer Michael op het podium. Dat gebeurt ook niet elke dag. Dat was een van mijn plezantste wedstrijden ooit."

Vanthourenhout is klaar voor zijn afscheid van de topsport. "Ik denk niet dat ik een traantje zal wegpinken. Dat heb ik gedaan toen Michael wereldkampioen bij de beloften werd. Dat was pas emotioneel. Dit is anders. In mijn hoofd heb ik een maand geleden al afscheid genomen."

"Op 4 januari ga ik trouwens al opnieuw aan het werk: ik word verkoper in de fietsenzaak van Walter Godefroot. En ik word ook trainer. Mijn doel is om jonge renners te begeleiden. Ik ben klaar voor deel twee van mijn beroepsleven."