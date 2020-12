Dallas Mavericks dienen LA Clippers legendarische vernedering toe

De LA Clippers waren woensdag met een knal aan het seizoen begonnen door stadsrivaal en titelverdediger LA Lakers te verslaan. Maar tegen de Dallas Mavericks gaven de Clippers, nota bene in eigen stadion, niet thuis.

De Clippers misten dan wel sterspeler Kawhi Leonard toch was het uiterst pijnlijk hoe ze bijna vanaf de opworp onder de voet werden gelopen door de Mavericks, uiteraard aangevoerd door Luca Doncic.

Bij de rust was de schade voor de Clippers al niet te overzien: 27-77. 50 punten is het grootste verschil halverwege een NBA-match sinds de shotklok in 1954-1955 werd ingevoerd. Het vorige record stond op naam van de Warriors en dateerde van 1991.

Het 2e bedrijf was na die vroege ravage uiteraard overbodig. Het verschil bleef na de rust min of meer gelijk en zo kwam het schip de haven binnen bij een 73-124-stand. Doncic (24 punten, 9 rebounds, 8 assists) en Josh Richardson (21 punten waarvan 15 voor de rust) waren de uitblinkers bij de Mavs.