Clement: "Vanaken wou niemand raken, 4 matchen schorsing is buiten proportie"

Hans Vanaken werd tegen Eupen in de 78e minuut uitgesloten nadat hij op het been van verdediger Beck was gaan staan. Hij kreeg rood van scheidsrechter Verboomen en verliet het veld schoorvoetend.

"Iedereen ging er na de match mee akkoord dat het een ongelukkig contact was", zegt Clement. "Dat gaf zelfs de speler van Eupen toe. Hans is gewoon een fractie van een seconde te laat."

"Je ziet ook aan zijn reactie dat hij zelf schrikt. Hans probeerde zijn been nog omhoog te trekken op het moment van het contact. Dat hij nu 4 speeldagen aan de kant zou moeten staan, is buiten proportie."

"Als je de lijn van de voorbije weken en maanden doortrekt, is dit een strenge sanctie. Volgens mij is de uitsluiting al voldoende. Iedereen die heeft gevoetbald, ziet dat het een ongelukkig contact was. Hans had niet de intentie om zijn tegenstander te raken."