Bondsparket wil Vanaken zwaar schorsen: "Hij heeft een voorbeeldfunctie"

Hans Vanaken werd tegen Eupen in de 78e minuut uitgesloten nadat hij op het been van verdediger Beck was gaan staan. Hij kreeg rood van scheidsrechter Verboomen en verliet het veld schoorvoetend.

Het Bondsparket wil Vanaken nu vier speeldagen schorsen voor zijn rood karton: 2 speeldagen voor een "brutale fout" en 2 speeldagen voor "misplaatste uitlatingen" aan het adres van de wedstrijdleider. Vanaken riskeert ook een boete van 4.000 euro.

Als Club Brugge de minnelijke schikking niet aanvaardt, dan verschijnt de tweevoudige Gouden Schoen morgen voor het Disciplinair Comité van de Voetbalbond om zich te verdedigen in de hoop op een strafvermindering.

