Bart Swings: "Hopelijk kan ik mijn beste resultaten ooit neerzetten"

"Ik steel met mijn ogen van Kramer en leer bij van Blokhuijsen"

"Dat is iets wat ik de afgelopen jaren had gemist, want in België hebben we geen ijsbaan", vertelt Swings vanuit Nederland.

"Nederlanders behalen al een gigantisch niveau"

"We zullen 5 weken lang gefocust moeten zijn, maar dat zie ik wel zitten. We hebben al een heel lange aanloopperiode achter de rug."

"Op 16 januari begint het seizoen met het EK allround en op 14 februari is het seizoen gedaan met het WK. Alle wedstrijden vinden dus plaats in minder dan 1 maand."

Verwacht Swings dat het niveau bijzonder hoog zal zijn? "Ik denk het wel. De Nederlanders behalen een gigantisch hoog niveau in hun wedstrijden hier in Heerenveen."

"Zelf ben ik ook in vorm. Ik hoop dat ik mijn beste resultaten ooit kan neerzetten. We zullen zien of dat me lukt."

Swings verwacht ook veel verrassingen. "In Nederland hebben Sven Kramer en Ireen Wüst zich niet kunnen plaatsen voor het EK. Zo zie je maar hoe hoog het niveau daar is. Maar ik verwacht ook tijdens het seizoen verrassingen."



"De vraag is ook hoe de buitenlanders uit de voorbereiding zijn gekomen. Want niet iedereen heeft zulke goede trainingsomstandigheden zoals hier in Heerenveen."