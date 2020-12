Aanvoerder Sivasspor krijgt rood omdat hij VAR speelt met smartphone

Besiktas had in de eerste helft geprofiteerd van een scheidsrechterlijke dwaling om de openingstreffer te scoren. De bal was al over de achterlijn geweest, maar het doelpunt werd niet afgekeurd.

Hakan Arslan, de aanvoerder van Sivasspor, had tijdens de rust de beelden nog eens bekeken op zijn smartphone en confronteerde er na de pauze de scheidsrechter mee.

De scheidsrechter moest niet weten van de aanpak van Arslan en duwde hem een gele kaart onder de neus. Dat volstond niet om de gemoederen te bedaren, dus volgde ook een rood karton. Sivasspor verloor de wedstrijd uiteindelijk met 3-0.