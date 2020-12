Wout van Aert neemt afscheid van Bianchi met Strade Bianche-standbeeld

Wout van Aert schaarde zich in 2020 definitief tussen de toppers in het peloton, met onder meer zeges in de Tour de France, Milaan-Sanremo en de Strade Bianche. Een overwinning voor de eeuwigheid was die laatste. Letterlijk, nu zijn zegegebaar van toen in steen is gegoten.

"Het is de vereeuwiging van een moment waar we met veel trots op terugkijken en die het startpunt was van onze laatste reeks successen op Bianchi-fietsen", schrijft Jumbo-Visma op zijn website. "Dit is een afscheidscadeau van het team en alle renners aan onze uittredende partner."