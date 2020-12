De Golden State Warriors, nog niet zo lang geleden dé toonaangevende ploeg in de NBA, bengelen ook dit seizoen weer snel onderaan. Aan het talent van draaischijf Stephen Curry zal het in ieder geval niet liggen. Op training bewees de tweevoudige MVP dat zijn vizier nog altijd op scherp staat door meer dan 5 minuten lang driepunters binnen te werpen: 105 voltreffers op een rij (103 in het filmpje en 2 voor de camera draaide).