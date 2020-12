Een match in de hoogste klasse van het Boliviaanse voetbal is een tijdje stilgelegd moeten worden, omdat een hond de show stal. Het beestje had een voetbalschoen bemachtigd en paradeerde daar parmantig mee op het veld. De spelers hadden behoorlijk wat moeite om de hond weg te jagen, maar gelukkig werd er een dierenvriend gevonden die de viervoeter naar de kant droeg.