Veldritverrassing Clara Honsinger: "Crossen is hier veel agressiever dan in de States"

Katie Compton onttroond

Wie cyclocross en Verenigde Staten zegt, zegt Katie Compton. 15 jaar lang was zij de nummer 1 in haar land.

Klimmen en baggeren

"Ik heb stellig de indruk dat we haar nog op het podium zullen zien", sprak onze commentator Michel Wuyts. "Dan heeft ze wel een snelcursus zand nodig, maar onmogelijk is dat niet."

Maar Honsinger kan ook baggeren. Dat liet ze in Dendermonde zien. Meer dan 15 seconden gunde ze Brand niet in de moddercross.

Meteen na haar Amerikaanse titel maakte Clara Honsinger voor het eerst de eindejaarsperiode in ons land mee, met een 6e plaats in Namen als uitschieter.

Basiskamp in Nederlands Limburg

Clara Honsinger maakt deel uit van het Amerikaanse team Cannondale-Cyclocrossworld.com. Samen met haar ploegmaats Kaitie Keough en Curtis White en twee mecaniciens verblijft ze in Nederlands Limburg.

"Daar trainen we op het parcours van de Amstel Gold Race en in het natuurgebied Brunssummerheide", vertelt ze op de website cyclingtips.com.

Honsinger blijft nog een maand in Europa: tot en met het WK in Oostende. "De wedstrijden zijn hier veel intenser en agressiever dan in de States", vindt ze. "Bij ons gaat het er amicaal aan toe, Europa is professioneler en harder."

"Hier krijg ik al eens een schouder, beland ik in een hek of beginnen ze te trekken op een klim. Het hoort er allemaal bij. Voor mij is het een grote leerschool", stelt Honsinger.