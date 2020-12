Tom Dumoulin in Tourdocu: "Pogacar zit als een mijnwerker op de fiets, ik snap het niet"

In de Nederlandse Tourdocumentaire Code Geel wordt duidelijk waarom Tom Dumoulin heeft moeten afhaken in de strijd om een podiumplaats. De voormalige Girowinnaar kampte met zadelpijn. In de laatste week was Dumoulin verlost van de blessure, maar toen kwam die superdag van Tadej Pogacar.

Over zadelpijn: "Ik rijd zo verkrampt"

In de documentaire Code Geel, een werkstuk van onze NOS-collega's, krijgt de wielerliefhebber een interessante kijk achter de schermen bij Jumbo-Visma tijdens de Tour. Tom Dumoulin speelt een hoofdrol. Omdat hij met zadelpijn kampt, offert hij op het einde van de eerste week zijn kansen op voor medekopman Primoz Roglic. "Ik zit met zoveel pijn op de fiets. Dit kan zo niet langer", zegt hij na de Pyreneeënrit in de bus. "Ik zit zo verkrampt op mijn fiets." Uit frustratie was Dumoulin op kop gaan rijden. Concurrent Tadej Pogacar lachte in zijn vuistje en maakte tijd goed op Roglic. "Ik ben gaan rammen, maar slim was dat niet", beseft Dumoulin wanneer hij 's avonds op de massagetafel ligt. "Het was op emotie. Stom, want we hadden er niets aan."

Tom Dumoulin moet al na een week afhaken.

Over tactiek: "Iedereen lacht met ons"

In Code Geel stelt Tom Dumoulin zich ook openlijk vragen over de tactiek van zijn ploeg. "We hebben veel te veel controle over de wedstrijd", zegt hij al in het openingsweekend. "Met z'n vijven rijden we achter een kopgroep die we niet hoeven te pakken." "Iedereen lacht met ons. Alsof we de gele trui al in ons bezit hebben", voegt Dumoulin eraan toe. "Als ik vraag aan Ineos om mee te rijden, antwoorden ze: "Jullie doen dat wel."" Ook Primoz Roglic stelt zich een keer vragen bij de ploegtactiek. In de Alpen stelt de geletruidrager dat zijn team "Pogacar niet elke dag gratis naar de laatste kilometer hoeft te brengen."



Over Tadej Pogacar: "Een mijnwerker"