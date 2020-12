Swings klopt Vosté in Belgisch onderonsje, Stien Vanhoutte schaatst Belgisch record

Om zich op te warmen mochten de Belgische toppers Bart Swings en Mathias Vosté vanmiddag een 1.500 meter rijden tijdens het Nederlands kwalificatietoernooi. Swings won in 1'45"92, Vosté gleed 2 seconden later binnen (in 1'47"70). Beide schaatsers gingen dit seizoen al sneller, Vosté een week geleden zelfs meer dan anderhalve seconde.

Belgisch record voor Stien Vanhoutte op 500 meter

Stien Vanhoutte heeft in Heerenveen het Belgisch record op de 500 meter verbeterd. De 24-jarige atlete klokte af in 39"35. Het vorige record was met 39"52 sinds 11 januari in haar bezit.

Vanhoutte reed haar 500 meter tegen de Oostenrijkse schaatsster Vanessa Herzog. De wereldkampioene van 2019 noteerde 37"45.