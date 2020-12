Swings klopt Vosté in Belgisch onderonsje op Nederlands toernooi

Na Nieuwjaar gaat het schaatsseizoen weer van start met het EK, 2 Wereldbekermanches en het WK. Die wedstrijden vinden allemaal plaats in het Nederlandse schaatsmekka Heerenveen.

Om zich op te warmen mochten de Belgische toppers Bart Swings en Mathias Vosté vanmiddag een 1.500 meter rijden tijdens het Nederlands kwalificatietoernooi. Swings won in 1'45"92, Vosté gleed 2 seconden later binnen (in 1'47"70).

Ter vergelijking: bij de Nederlanders won Patrick Roest in 1'43"79, maar hij moest wel voluitgaan om zich te kwalificeren. Sven Kramer ontgoochelde met de 17e tijd (1'47"79) en kan daardoor zijn titel op het EK allround niet verdedigen.