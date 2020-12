Schalke 04 hoopt met Christian Gross te ontsnappen aan de degradatie

"Voor Schalke staan de volgende vijf maanden volledig in het teken van het behoud", verklaart Jochen Schneider, sportdirecteur van de rode lantaarn in de Bundesliga. "Christian Gross heeft zowel in Duitsland als in Engeland getoond dat hij uitdagingen als deze tot een goed einde kan brengen."

Gross behaalde in zijn vaderland titels met Grasshopper Zürich en Bazel. Wat relevanter is voor Schalke, is dat hij ook VfB Stuttgart en Tottenham Hotspur in respectievelijk de Bundesliga en de Premier League wist te houden. Tot begin dit jaar was hij bij Al-Ahli in Saoedi-Arabië aan de slag.

"We moeten focussen op doelpunten en resultaten", stelt Gross. "Ik wil het enthousiasme van de spelers altijd voelen. Er moet een goede sfeer hangen rond het team om opnieuw succesvol te zijn. Ik zal er alles aan doen om samen onze doelen te bereiken."

Schalke is met Gross al aan zijn vierde coach van het seizoen toe. David Wagner werd na twee speeldagen de laan uitgestuurd. Manuel Baum stond tien wedstrijden aan het roer. En Huub Stevens was sinds het ontslag van Baum interim-coach.

Het team van Benito Raman telt slechts vier punten na 13 speeldagen in de Bundesliga. Schalke 04 wacht al 29 competitiewedstrijden op een zege.

Zaterdag hoopt Gross daar al verandering in te brengen. Dan gaat Schalke op bezoek bij Hertha Berlijn.