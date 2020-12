Mathieu van der Poel: "Wat een k*tparcours, een beetje Wereldbeker-onwaardig"

Toon Aerts was de derde man op het podium in Dendermonde. Wat vond hij ervan? "Dit is een parcours dat me ligt. In het verleden kon ik op zulke omlopen het dichtste bij Wout en Mathieu blijven. Vandaag kon ik in het begin niet goed volgen, maar ik kwam er halverwege dan toch nog door."

"Na een valpartij was de derde plaats het hoogst haalbare. Ik probeerde nog op het einde, maar het lukte niet meer om Mathieu bij te benen. Misschien met een ronde extra erbij wel nog, maar de koers was al lang genoeg."

Is dit parcours Wereldbeker-onwaardig, Mathieu van der Poel vindt van wel? "Neen, dat vind ik niet. Een crosser moet alles aankunnen. De weersomstandigheden bepalen de omlopen en als crosser moet je je daaraan kunnen aanpassen en erop inspelen. We krijgen in de Wereldbeker vaak snelle crossen, dit mag ook wel eens."