Imke Courtois: "In het midden van de Atlantische Oceaan was ik intens gelukkig"

"Voor alle verhalen over de Vendée Globe heb je zeker een uur nodig"

De Vendée Globe wordt maar om de 4 jaar georganiseerd. De solozeilwedstrijd om de wereld start en finisht in het westen van Frankrijk, in het departement Vendée. Wie toegelaten wil worden, moet over een uitzonderlijk zeiltalent en een enorm gevoel voor avontuur beschikken.

"Dit jaar was het de eerste keer dat ik de wedstrijd volg", vertelt Imke Courtois in onze podcast. "Ik was vroeger niet in to zeilen, maar sinds ik mee een oceaan heb overgestoken (voor het televisieprogramma Over De Oceaan op Vier), vind ik de zeilwereld een bijzonder boeiende wereld. Om alle verhalen over de Vendée Globe te vertellen, heb je minstens een uur nodig."



"De zeilers doen er ongeveer 70-80 dagen over. Dit jaar zijn er 33 deelnemers, onder wie 6 sterke vrouwen. Ondertussen hebben al zeker drie deelnemers moeten opgeven, waaronder Kevin Escoffier wiens boot in tweeën was gebroken in het midden van de nacht. Hij had ontzettend veel geluk dat er een andere boot in de buurt was om hem op te pikken."

"De race zit momenteel in de buurt van een heel moeilijk punt. Ter hoogte van de Roaring Forties, rond de 40e breedtegraad nabij Zuid-Afrika. Op die plaats is er veel wind en vloeit het water van de Indische Oceaan in de Atlantische Oceaan. Je hebt daar dus wind en stroming die in omgekeerde richting werken. Dat maakt het waanzinning moeilijk om er te varen."