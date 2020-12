Brand lacht na megazware cross: "Dit slaat nergens op! Ik loop zelfs sneller"

Haar 10e zege van het seizoen was een memorabele voor Lucinda Brand. "Brrrr! Dit was megazwaar. Ik weet niet of je hier ergens al rijdend tempo kon maken, maar ik heb het niet gevonden."

"Het was heel erg zoeken, ook naar je ritme. Op een gegeven moment heb ik ook naar zachtere banden overgeschakeld, misschien maakte dat een verschil."

"Ik heb nog even gedacht: ik ga beter lopen, want je kunt er zo moeilijk doorheen. Maar het werd alleen maar erger."

De vrouwen legden uiteindelijk net geen 10 kilometer af en de winnares deed daar 45 minuten over. "Dat slaat helemaal nergens op!", lacht Brand verbijsterd. "Volgens mij kan ik harder lopen. Ik heb alvast ooit eens een 10 kilometer harder gelopen. Misschien moet ik volgende keer mijn fiets thuislaten."