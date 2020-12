VIDEO: Eli Iserbyt kermt van de pijn, heeft hij zijn elleboog gebroken?

Eli Iserbyt verdedigde vanmiddag zijn eerste plaats in de Superprestige, maar al vroeg in de wedstrijd liep het mis. In de achtervolging kwam de 23-jarige topper ten val in een bocht.

Lars van der Haar en Corné van Kessel werden net niet meegesleurd. Toen ze hun fiets hadden losgewrikt greep Iserbyt meteen naar zijn elleboog. De Europese kampioen lag te kermen op het gras.

"Eli leed enorm veel pijn. Hij verloor net niet zijn bewustzijn", sprak bondscoach Sven Vanthourenhout die in de buurt stond en hem zijn warme jas aanbood.

Een ambulance moest Iserbyt van het circuit plukken voor verdere verzorging in het ziekenhuis van Heusden. De ernst van de blessure kennen we wellicht later vandaag.