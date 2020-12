Thibaut Courtois in Thuismatch: "Ik ben vrij immuun voor kritiek"

"Individueel hecht ik het meeste waarde aan de Golden Glove van op het WK. Mijn voorgangers voor die trofee zijn allemaal grote namen. Die The Best-trofee is ook mooi, maar meer een populariteitspoll."

Ook individueel baadt Courtois in de prijzen. "Binnenkort maken ze hier een trofeeënkast. Nu staan die nog allemaal in de kast met het speelgoed van mijn kinderen."

"Tijdens de lockdown heb ik goed kunnen uitrusten. Het is goed om je lichaam eens 2 maanden rust te geven. En nadien zetten we onze kampioenenreeks neer."

"Persoonlijk mag ik niet klagen over 2020", opent Thibaut Courtois het gesprek met Ruben Van Gucht. "In januari wonnen we de Supercup tegen Atletico, waarbij ik een penalty pak in de strafschoppenreeks. Vlak voor de lockdown wonnen we ook nog de Clasico."

"De beste ter wereld? Ik hoor bij dat kransje"

"Bij keepers gaat het doorgaans met periodes. Op een bepaald moment is de ene onklopbaar, dan weer de andere. We hebben ook allemaal andere kwaliteiten."

"Je kop wordt zot als je alles moet geloven in de krant"

"Ik weet het zelf ook wel als ik het beter had kunnen doen. Als je voelt dat het goed gaat op de training moet het er in de wedstrijd ook uitkomen. Ik houd rekening met wat mijn trainers, keeperstrainers en ploegmaats zeggen. Als je daar vertrouwen van voelt, is er geen probleem. Dat vertrouwen heb ik altijd gehad van Zidane, ook vorig jaar."

"Die kritiek komt wel tot mij, maar ik lees niet alles. Mijn perschef filtert het nieuws, zodat ik weet uit welke richting de wind waait. De grootste fout van jonge voetballers is dat ze op de sociale media kijken wat er over hen geschreven wordt. Maar je voelt je daar alleen slecht door."

"Mijn relatie met Zidane is gegroeid"

Het leek er in zijn eerste maanden bij Real Madrid nochtans op dat Zinédine Zidane niet de grootste fan van Courtois was. "Hij zei: we hebben niets meer te winnen, dus ik ga wisselen tussen jou en Navas. Hij houdt van roteren. Maar dat had niets te maken met mijn relatie met Zidane."

"In het begin was onze relatie misschien wat afstandelijk, maar dat was ook omdat ik geen voorgeschiedenis met hem had zoals veel andere spelers. Ik keek ook naar hem op."

"Hij had dat zelf ook gemerkt en daarom heb ik in de zomer van 2019 een goed gesprek met hem gehad. Sindsdien is onze relatie gegroeid en nu is die heel goed. Af en toe blijft hij langer op de training om wat uit te voetballen met mij of lange passes te geven. Dat kan hij nog altijd goed."

"Hij is een heel rustige persoon, een goeie motivator, maar hij is ook rechtuit. Hij zegt waar het op staat. Hij houdt van de persoonlijke aanpak. Soms pakt hij je na de training eens apart om te vragen hoe je je voelt. Dat heb ik nog met geen enkele trainer meegemaakt."

Ook met Sergio Ramos heeft Courtois inmiddels een goeie band. "Ik kende hem op voorhand al een beetje van op vakantie in Ibiza. Hij is een goeie vriend van Navas, dus in het begin was het niet makkelijk voor hem. Maar hij heeft mij goed ontvangen, we hebben nooit problemen gehad. Nu geef we elkaar zelfs regelmatig steekjes op de training."