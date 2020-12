Jaremtsjoek biedt excuses aan: "Ik ben beschaamd", Vanhaezebrouck: "Goede les"

Vrijwel meteen na de wedstrijd bood Jaremtsjoek dan ook zijn excuses aan op Instagram. "Ik ben heel beschaamd over mijn gedrag", schrijft de nummer 7 van AA Gent. "Ik wil me excuseren bij alle fans, de coaching staff en mijn ploegmaats."

Zonder Jaremtsjoek miste AA Gent een pak kansen in de tweede helft. Het verloor met 1-0, maar dat had wellicht anders geweest mét Jaremtsjoek tussen de lijnen.

Vanhaezebrouck: "Het is een goede les voor iedereen"

Wat vond coach Hein Vanhaezebrouck eigenlijk van de actie van zijn diepe spits? "Blijkbaar waren er weg van de bal al een paar dingen gebeurd tussen Jaremtsjoek en Golubovic, maar dan nog moet hij zo geen reactie hebben", zegt de coach van AA Gent bij de rechtenhouder.

"De ref gaf als uitleg dat Jaremtsjoek in het gezicht van Golubovic duwde, maar dat was volgens mij niet het geval. Hij duwde hem langs de achterkant omver en dat gebeurt nog wel eens."

"Maar oké, het is een rode kaart en hij laat zijn ploegmaats in de steek. Daar heeft hij zich ook meteen voor geëxcuseerd. We hadden veel tegenslag bij de afwerking. Misschien dat we met hem erbij wat meer kansen hadden gekregen om het laken naar ons toe te trekken. Al is dat ook geen zekerheid. Het is voor iedereen een goede les."

Toch was Vanhaezebrouck eigenlijk heel tevreden over de wedstrijd van zijn team."Met een man minder was dit eigenlijk een prestatie om trots op te zijn. We dwongen met 10 meer kansen af dan we met 11 deden."

"Het geloof is altijd gebleven en we speelden met mentaliteit. Mijn spelers zijn er blijven voor gaan en dat moeten we meenemen naar 2021."