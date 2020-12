Het kon niet blijven duren: Standard zet Montanier op straat na reeks slechte resultaten

Na een goede seizoensstart onder coach Montanier is Standard helemaal weggezakt naar de 11e plaats na een 4 op 24. Het verloor zijn laatste vier wedstrijden, waarvan de laatste twee tegen de rode lantaarn.

Meteen na de nederlaag tegen STVV kwam Alexandre Grosjean, directeur-generaal bij de Luikse club, de aankondiging van het ontslag van Montanier doen.

"We hebben een einde gemaakt aan de samenwerking met Philippe Montanier en zijn assistent", zei Grosjean op de persconferentie.

"Ik heb hem enkele minuten geleden meegedeeld dat we uit mekaar gaan. Na acht wedstrijden zonder overwinning, 0 op 12 en twee opeenvolgende nederlagen tegen de rode lantaarn in eigen huis, is de situatie niet langer houdbaar zoals die nu is."

"De hele club geloofde in het project van de nieuwe trainer, maar blijkbaar werkt het niet meer zoals we zouden willen. In het belang van Standard is het nodig om deze beslissing te nemen. We hopen daardoor uit deze vicieuze cirkel te geraken."