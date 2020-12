Antwerp Giants halen dan toch een vervanger voor Speedy Smith

De Antwerp Giants zagen onlangs sleutelspeler Speedy Smith naar Limoges vertrekken. Aanvankelijk luidde het dat de club geen vervanger zou aantrekken en wilde inzetten op de eigen jeugd, maar nu hebben de Giants met Sterling Gibbs dus toch een nieuwe regisseur in huis gehaald.

"We geloven in onze talentvolle jeugd en wilden geen overhaaste beslissingen nemen na het vertrek van Speedy. De kerstbreak gaf ons echter tijd om te reflecteren en deze week kwam de opportuniteit om Sterling Gibbs te laten tekenen. We zijn ervan overtuigd dat hij onze ploeg zal versterken met zijn ervaring en finesse", klinkt het bij de Giants.



De 27-jarige Gibbs krijgt in Antwerpen een contract tot het einde van het seizoen, met een proefperiode van één maand. "Hij is een ervaren speler die vlot voor zichzelf en zijn ploegmaats kan creëren. Daarnaast heeft hij ook een uitstekend driepuntshot", aldus de Giants.

Gibbs is niet aan zijn proefstuk toe in Europa. De Antwerp Giants worden zijn 7e Europese club in 3 jaar. Vorig seizoen speelde hij - tot de coronacrisis uitbrak - bij het Sloveense Koper Primorska. Daar was hij gemiddeld goed voor 11,5 punten, 2,8 rebounds en 2,2 assists per wedstrijd. De afgelopen maanden trainde hij mee met NBA-team Brooklyn Nets.