Tom Saintfiet "ontdekte" Bas Dost bij Emmen: "Hij is spits die Club zocht"

Bas Dost (31) moet na Nieuwjaar de nieuwe aanvalsleider van Club Brugge worden. De Belgische voetbaltrainer Tom Saintfiet lanceerde Dost zijn carrière in Nederland en is zoveel jaar later nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller. "Hij heeft overal gescoord en ik verwacht dat hij dat ook bij Club Brugge zal doen", vertelt Saintfiet aan Sporza.

Tom Saintfiet was als trainer al vaak aan de slag in Afrika, maar zo'n 14 jaar geleden werkte hij ook een poosje bij Emmen in Nederland. Daar sprong de toen 17-jarige Bas Dost al snel in het oog. "Ik was destijds hoofd jeugdopleidingen en trainer van de U19 en het 2e elftal. Toen ik na de eerste week zei dat Bas Dost het grote talent was, reageerden ze bij Emmen een beetje verrast", herinnert Saintfiet zich. "Bas zag zichzelf toen nog als een nummer 10, maar met zijn lengte en balvastheid zag ik in hem meer potentie als diepe spits. Dat seizoen raakte de spits van het 1e elftal geblesseerd in december. Ik suggereerde om Dost over te hevelen, maar daar stonden ze op dat moment niet om te springen."

Toen hij eindelijk mocht debuteren bij Emmen maakte Bas Dost meteen een hattrick. Tom Saintfiet

"Twee maanden later werd ik ook Technisch Directeur. Ik heb dan onmiddellijk beslist om Dost mee te laten trainen met het 1e elftal. Een week later mocht hij ook zijn eerste profcontract ondertekenen. De trainer was niet zo'n fan van hem, maar ik had heel veel vertrouwen in zijn kwaliteiten." "Toen ik later dat jaar coach werd in Finland bij Rovaniemi heb ik zelfs nog geprobeerd om de 18-jarige Dost mee te nemen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat ze in Rovaniemi dachten dat hij niet goed genoeg was voor de Finse competitie." "Enkele maanden later mocht Bas dan eindelijk debuteren bij Emmen. Hij maakte meteen een hattrick. Daarna is hij blijven scoren: bij Heracles, Heerenveen, Wolfsburg, Sporting, Frankfurt, ... Hij heeft overal gescoord en ik verwacht dat hij dat ook bij Club Brugge zal doen."

Bij Wolfsburg voetbalde Bas Dost nog samen met Kevin De Bruyne.

"Ervaren en intelligente voetballer"