Spanjaard Orts viert kerst in België: "Door Wout en Mathieu wordt cross in Spanje populairder"

Felipe Orts is dit cross-seizoen soms de vreemde eend in de bijt in de top 10. "Ik hou vooral van snelle en technische omlopen", zegt de Spanjaard, die de kerstperiode doorbrengt in Betekom.

"Pralines cadeau gekregen uit zaak van Stuyven"

7e in Ruddervoorde, 7e op het EK, 7e in Merksplas en 6e in Essen. De Spaanse crosser Felipe Orts is meer dan zomaar een "exoot" in het veldrijden. Om dichter bij de subtop aan te leunen, brengt de 25-jarige Orts de eindejaarsperiode door in Betekom (in Vlaams-Brabant). "Ik woon er samen met mijn 2 (Spaanse) mecaniciens. Het zijn de enige mensen met wie ik hier kan praten, want ik spreek geen woord Nederlands", zegt Orts. "De Belgische lekkernijen ken ik wel. Gisteren gaf mijn huisbaas me een doos pralines cadeau uit de chocoladezaak van Jasper Stuyven hier in Betekom."

Mij doel is om dichter en dichter te komen bij Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Toon Aerts." Felipe Orts

Orts won in 2017 zilver op het WK voor beloften in Bieles (Luxemburg). Hij kwam toen met een wheelie over de streep, zo dolgelukkig was hij. "Bij de profs wil ik stap voor stap groeien. Vorig seizoen eindigde ik 10e als ik een heel goede dag had. Dit seizoen heb ik een stap gezet en eindigde ik al 4 keer in de top 7." "Mathieu en Wout? Ik zal eerst proberen om dichter en dichter te komen bij Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Toon Aerts." Orts houdt van de modder, maar zijn specialiteit is het niet. "Ik hou vooral van snelle en technische omlopen. De cross in Namen (waar hij 20e eindigde) was voor mij gewoonweg te zwaar."

VIDEO: Orts rijdt met een wheelie naar zilver op WK voor beloften (2017)

Orts op de weg: "Bergen in Vuelta zijn te zwaar"

Orts begon op zijn 10e te crossen in Spanje. Hoe groot of klein is het veldrijden daar? "De Spanjaarden zijn niet vertrouwd met de cross. Maar dankzij Mathieu en Wout heeft het veldrijden in Spanje de laatste 5 jaar aan populariteit gewonnen." "In een "normaal" jaar zakken er zelfs Belgische veldrijders van de 2e rij af naar de crossen in Spanje." Orts kan ook een aardig stukje rijden op de weg. Vanaf volgende zomer komt hij uit voor Burgos-BH, een Spaanse ploeg die de voorbije 2 jaar een uitnodiging kreeg voor de Vuelta. "Maar het is niet de bedoeling dat ik al de Vuelta zal rijden. De bergen zijn daar veel te zwaar. Ik zal vooral koersen rijden om te leren, in dienst van mijn ploegmakkers. Misschien komt ooit de dag dat ik de Vlaamse klassiekers rijd."

Akkefietje in Herentals: "Behandel buitenlandse crossers zoals Belgische"

Orts heeft vooral goede ervaringen in België, maar 1 verhaal moest hem toch nog van het hart. "In Herentals mocht ik voor de cross niet parkeren op de voorziene parking. Ik zei dat ik een Spaanse profrenner was, maar volgens de parkeerwachter was de parking vol." "Maar de camper van een Belgische veldrijder die achter mij stond, mocht wel de parking oprijden. Dus zo vol was die parking niet. Ik moest een kilometer verder parkeren." "Ik was echt boos, maar ik kon me moeilijk verdedigen omdat ik geen Nederlands spreek. Daarom zou ik een oproep willen doen aan organisatoren: Geef buitenlandse crossers dezelfde behandeling als de Belgische." "Ik besef dat het niveau van de Belgische crossers hoger ligt dan de onze, maar ook wij doen veel opofferingen voor onze sport. Het zou leuk zijn als we gelijkwaardig behandeld worden."

Programma van Felipe Orts in eindejaarsperiode zaterdag 26/12 Heusden-Zolder (Superprestige) zondag 27/12 Dendermonde (WB) woensdag 30/12 Bredene (Ethias Cross) zaterdag 02/01 Gullegem zondag 03/01 Hulst (WB)