Quinten Hermans: "Wekenlang kwam ik niet fris aan de start van een veldrit"

Hermans: "3 operaties en 5 weken niet getraind"

De uitslagen van Quinten Hermans gaan in stijgende lijn. In Namen ploegde de 25-jarige crosser van Tormans naar de 5e plaats. In Essen eindigde Hermans zelfs 2e, op 11 seconden van Mathieu van der Poel.

"Normaal ben ik in vorm in het begin van het seizoen en is mijn conditie in deze periode al aan het afbrokkelen", lacht Hermans. "Maar dat is dit jaar omgekeerd."

Daar is een verklaring voor: Hermans kwam half augustus ten val in het Critérium du Dauphiné en belandde daarna in het sukkelstraatje.

"10 dagen na mijn val ben ik geopereerd om een hematoom in mijn arm weg te krijgen. Nog eens 10 dagen later werd ik opgenomen in het ziekenhuis met een bacteriële infectie aan mijn arm."

Hermans kon uiteindelijk 5 weken lang niet fietsen. "En tijdens mijn eerste 3 trainingsweken had ik ook nog wat pijn. Niet ideaal in de aanloop naar het veldritseizoen."